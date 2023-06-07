Три человека погибли в аварии на дороге Жигалово — Казачинское

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По информации из официального телеграм-канала главы Иркутской области, в результате инцидента три человека погибли, а два получили ранения. Один из пострадавших был эвакуирован санитарной авиацией в областную клиническую больницу, пишет ФедералПресс.
Интерим-глава регионального министерства здравоохранения Алексей Шелехов подтвердил, что пострадавшему в ДТП была оказана медицинская помощь бригадой санитарной авиации, которая включала хирурга, травматолога, анестезиолога и реаниматолога. На данный момент состояние пациента стабильное.