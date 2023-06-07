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Три человека погибли в аварии на дороге Жигалово — Казачинское

7 июня 2023, 07:44
На 140-м километре дороги Жигалово — Казачинское произошла авария с участием двух микроавтобусов Toyota Hiace и грузовика МАЗ.

По информации из официального телеграм-канала главы Иркутской области, в результате инцидента три человека погибли, а два получили ранения. Один из пострадавших был эвакуирован санитарной авиацией в областную клиническую больницу, пишет ФедералПресс.

Интерим-глава регионального министерства здравоохранения Алексей Шелехов подтвердил, что пострадавшему в ДТП была оказана медицинская помощь бригадой санитарной авиации, которая включала хирурга, травматолога, анестезиолога и реаниматолога. На данный момент состояние пациента стабильное.

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