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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Температура моря на курортах Юга России достигнет комфортного уровня в середине июня

7 июня 2023, 10:45
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что морская вода на курортах Юга России прогреется до комфортной температуры не ранее середины июня.

По его словам, в настоящее время самая теплая вода наблюдается на курортах Сочи, Туапсе и Ялты, пишут Известия.

«Вода в Анапе сейчас имеет температуру 16 градусов, в Евпатории — 17 градусов, в Алуште, Феодосии, Геленджике — 18 градусов, в Ялте, Туапсе и Сочи — 20 градусов. Чтобы вода прогрелась, придется подождать до середины месяца», — сообщил Вильфанд.

Он также отметил, что комфортная температура для начала купального сезона составляет +22 градуса.

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