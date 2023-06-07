Температура моря на курортах Юга России достигнет комфортного уровня в середине июня

«Вода в Анапе сейчас имеет температуру 16 градусов, в Евпатории — 17 градусов, в Алуште, Феодосии, Геленджике — 18 градусов, в Ялте, Туапсе и Сочи — 20 градусов. Чтобы вода прогрелась, придется подождать до середины месяца», — сообщил Вильфанд.