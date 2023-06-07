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Певица Аструд Жилберту ушла из жизни в возрасте 83 лет

7 июня 2023, 07:56
Аструд Жилберту, известная американо-бразильская певица, скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на музыканта Пола Риччи.

По словам Риччи, Аструд Жилберту была важной фигурой в бразильской музыке и своей энергией она повлияла на многие жизни.

Смерть исполнительницы подтвердил ее сын Марсело, хотя причины не уточняются, пишет газета «Известия».

Аструд Жилберту стала известной благодаря своему исполнению песни «The Girl from Ipanema» («Девушка из Ипанемы») бразильского певца Антонио Карлоса Жобина. Этот саундтрек стал хитом в 1964 году.

Песня была включена в один из наиболее известных джазовых альбомов певицы под названием «Getz/Gilberto», отмечает Life.ru. Аструд Жилберту также была трехкратным лауреатом премии «Грэмми», включая награду за композицию «The Girl from Ipanema».

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