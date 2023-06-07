Опасных веществ не нашли. В Калачинске взяли пробы воздуха после пожара на свалке

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В Калачинске заканчивают тушить свалку, которая загорелась в конце прошлой недели. Изначально о происшествии сообщили местные жители. Подробнее о последствиях рассказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов в социальных сетях.
«Ветер и жара способствовали распространению ситуации в негативную сторону. Вместе с тем эксплуатант не прекращает работу по тушению. Уже не огонь, но задымление тоже необходимо ликвидировать. Ежедневно проводим замеры качества воздуха в жилой зоне и в шлейфе задымления. По шлейфу, естественно, превышения присутствуют», — сообщил чиновник.
Тем не менее, местные жители продолжают жаловаться в социальных сетях на качество воздуха. В министерстве добавили, что опасных веществ в жилой зоне в Калачинске не зафиксировано, только рядом со свалкой.
«В точке, рядом с местом пожара, сохранилось незначительное превышение ПДК сероводорода — 1,05, PM10 — 1,5 и PM2.5 — 1,75. На участке рядом с объектом размещения отходов количество выявленных превышений снизилось», — рассказали в ведомстве.
Сегодня, 7 июня, передвижная лаборатория также замерит качество воздуха в Калачинске.
Добавим, что минувшей ночью в регионе ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.