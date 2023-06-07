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Опасных веществ не нашли. В Калачинске взяли пробы воздуха после пожара на свалке

7 июня 2023, 08:28
Фото: 1MI
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В Омской области взяли пробы воздуха после пожара на свалке в Калачинске

В точке, рядом с местом возгорания, сохранилось незначительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

В Калачинске заканчивают тушить свалку, которая загорелась в конце прошлой недели. Изначально о происшествии сообщили местные жители. Подробнее о последствиях рассказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов в социальных сетях.

«Ветер и жара способствовали распространению ситуации в негативную сторону. Вместе с тем эксплуатант не прекращает работу по тушению. Уже не огонь, но задымление тоже необходимо ликвидировать. Ежедневно проводим замеры качества воздуха в жилой зоне и в шлейфе задымления. По шлейфу, естественно, превышения присутствуют», — сообщил чиновник.

Тем не менее, местные жители продолжают жаловаться в социальных сетях на качество воздуха. В министерстве добавили, что опасных веществ в жилой зоне в Калачинске не зафиксировано, только рядом со свалкой.

«В точке, рядом с местом пожара, сохранилось незначительное превышение ПДК сероводорода — 1,05, PM10 — 1,5 и PM2.5 — 1,75. На участке рядом с объектом размещения отходов количество выявленных превышений снизилось», — рассказали в ведомстве.

Сегодня, 7 июня, передвижная лаборатория также замерит качество воздуха в Калачинске.

Добавим, что минувшей ночью в регионе ввели режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности.

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#Евгений Игишев#Экология#Экология55#Минприроды#Илья Лобов#Свалка#Свалка отходов#Происшествия#Омская область#Калачинск
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