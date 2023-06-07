Омская «Городская поликлиника № 6» на время капремонта сменит адреса приема пациентов

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Омская «Городская поликлиника №6» изменит адреса приема пациентов на время проведения капремонта. Об этом сообщили сегодня, 7 июня, на официальной странице учреждения.
С 8 по 9 и с 13 по 16 июня врачи будут вести приемы на Верхнеднепровской, 267 (21,22,23,25,26,27,28,30,6 участки) и 2-ю Любинской, 2В (1,2,4,5,7,9,18,32,33 участки). Записаться на прием можно по телефону колл-центра или в регистратуре на филиале №1 и филиале №2.
Тажке на улице Верхнеднепровской, 267 будет работать процедурный кабинет. Забор крови осуществляется с 8:00 до 9:30, а постановка инъекций с 11 до 15 часов в кабинете № 9.
Кроме того, флюорографию в этот период можно пройти в филиале БУЗОО «ГП №4» ул. Сибаковская д. 7а. Прием ведется в порядке живой очереди в 9 кабинете.