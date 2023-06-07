Омская «Городская поликлиника № 6» на время капремонта сменит адреса приема пациентов

С 8 по 9 и с 13 по 16 июня врачи будут вести приемы на Верхнеднепровской, 267 (21,22,23,25,26,27,28,30,6 участки) и 2-ю Любинской, 2В (1,2,4,5,7,9,18,32,33 участки). Записаться на прием можно по телефону колл-центра или в регистратуре на филиале №1 и филиале №2.