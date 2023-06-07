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Омская гимназия №84 вошла в топ-500 лучших образовательных учреждений

7 июня 2023, 10:01
Фото: 1MI
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В рейтинге «Лига Знаний: школы и колледжи» гимназия заняла 216 место.

Омская гимназия №84 заняла 216 место во всероссийском рейтинге «Лига Знаний: школы и колледжи». Всего в списке 500 учебных заведений со все страны.

«Рейтинг рассчитывался как соотношение общей суммы баллов, которую набрали учащиеся на индивидуальном этапе турнира, к числу зарегистрированных участников», — пояснила директор гимназии Лариса Горшенко.

Турнир состоит из серии индивидуальных и командных игр для школьников и студентов колледжей. Для ответов в игре потребуются логика, эрудиция, а иногда и творческий подход.

Ранее омская школа №17 вошла в список конкурса «500 лучших образовательных организаций страны — 2023». Его итоги подвели на пятом всероссийском педагогическом съезде, который прошел в Санкт-Петербурге с 20 по 23 апреля. Омскую школу наградили дипломом и медалью.

Омская школа №17 вошла в список лучших школ в стране
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#Евгений Игишев#Школа#Омская школа#Рейтинг#Образование#Общество#Омск#Омская область
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