Омская фирма выплатит 290 тысяч за плохой стройконтроль парка «Калач на Оми»

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 06:00
Прокуратура Омской области сообщает, что вступило в законную силу решение суда о взыскании более 290 тысяч рублей с ООО «Центр строительства и проектирования».
Выяснилось, что в июле 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Калачинского района заключила с ООО «ЗавГор» муниципальный контракт на благоустройство парка «Калач на Оми». Однако при выполнении работ были допущены нарушения. По инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Кроме того, в марте 2021 году администрация заключила с ООО «Центр строительства и проектирования» договор на осуществление строительного контроля.
«Фактически с октября по декабрь 2021 года технический контроль данной организацией не осуществлялся, что повлияло на качество выполнения работ», — пояснили в прокуратуре.
В итоге Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования прокурора. После чего представители компании не согласились с решением суда и оспорили его в апелляционном порядке. Отметим, что апелляционная жалоба центра строительства и проектирования была отклонена. Исполнение контролирует омская прокуратура.