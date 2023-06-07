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Омская фирма выплатит 290 тысяч за плохой стройконтроль парка «Калач на Оми»

7 июня 2023, 05:54
Фото: Город55
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Решение вступило в законную силу.

Прокуратура Омской области сообщает, что вступило в законную силу решение суда о взыскании более 290 тысяч рублей с ООО «Центр строительства и проектирования».

Выяснилось, что в июле 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Калачинского района заключила с ООО «ЗавГор» муниципальный контракт на благоустройство парка «Калач на Оми». Однако при выполнении работ были допущены нарушения. По инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Кроме того, в марте 2021 году администрация заключила с ООО «Центр строительства и проектирования» договор на осуществление строительного контроля.

«Фактически с октября по декабрь 2021 года технический контроль данной организацией не осуществлялся, что повлияло на качество выполнения работ», — пояснили в прокуратуре.

В итоге Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования прокурора. После чего представители компании не согласились с решением суда и оспорили его в апелляционном порядке. Отметим, что апелляционная жалоба центра строительства и проектирования была отклонена. Исполнение контролирует омская прокуратура.

Омскую фирму заставили заплатить за плохой контроль на стройке парка «Калач на оми»
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#Ксения Карагодина#Суд#Арбитражный суд#Благоустройство#Ремонтные работы#Контракт#Муниципальный контракт#Калач на Оми#Омск#Штраф
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