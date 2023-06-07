Омская фирма выплатит 290 тысяч за плохой стройконтроль парка «Калач на Оми»

Выяснилось, что в июле 2021 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» администрация Калачинского района заключила с ООО «ЗавГор» муниципальный контракт на благоустройство парка «Калач на Оми». Однако при выполнении работ были допущены нарушения. По инициативе прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.