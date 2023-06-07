Омич в зимней одежде, задержание у «Брусники» и пробы воздуха со свалки. Омск за день

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Необычного персонажа сегодня горожане встретили на проспекте Карла Маркса. Многих изнуряет пекло, а этот парень наоборот замерзает. Подумали так очевидцы и опубликовали видео с пешеходом в соцсети. Как рассказал Городу55 герой этой истории, он хотел отвлечься таким образом от депрессивных мыслей. Оказалось, что недавно парень разорвал связь с лучшим другом. Чтобы переключиться зимой, он надевает летнюю одежду и гуляет по городу.
В отношении застройщика «Брусника» полиция начала проверку по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Поводом для этого стало то, что у 25 человек не было разрешения на работу в Омской области. В компании Городу55 объяснили, что у сотрудников субподрядчика на руках были документы, разрешающие трудиться только на территории Новосибирской области. На получение соответствующих бумаг уже были поданы заявки, документы находятся на стадии оформления. При этом у остальных трудящихся, которых на площадке порядка 115 человек, нарушений по указанной статье нет. Представители «Брусники» отметили, что эта ситуация никак не повлияет на планы, работы ведутся строго в соответствии с графиком.
Мусорная площадка вспыхнула еще в конце прошлой недели. Местные жители забили тревогу в соцсетях, и позже на ситуацию обратили внимание в региональном минприроды. Еще вчера утром на территории передвижная эколаборатория зафиксировала превышение ПДК сразу нескольких опасных веществ. Сегодня же благодаря погодным условиям ситуация ненамного, но улучшилась. Однако рядом с местом пожара все же остался сероводород. В жилой зоне, по словам сотрудников министерства, вредных примесей в воздухе нет.