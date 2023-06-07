Омич в зимней одежде, задержание у «Брусники» и пробы воздуха со свалки. Омск за день

В отношении застройщика «Брусника» полиция начала проверку по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Поводом для этого стало то, что у 25 человек не было разрешения на работу в Омской области. В компании Городу55 объяснили, что у сотрудников субподрядчика на руках были документы, разрешающие трудиться только на территории Новосибирской области. На получение соответствующих бумаг уже были поданы заявки, документы находятся на стадии оформления. При этом у остальных трудящихся, которых на площадке порядка 115 человек, нарушений по указанной статье нет. Представители «Брусники» отметили, что эта ситуация никак не повлияет на планы, работы ведутся строго в соответствии с графиком.