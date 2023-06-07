Мэрия Омска выдала ключи от новых квартир жильцам помещений, где упал потолок

В администрации Омска оперативно отреагировали на происшествие с обвалившимся потолком в доме в Ленинском округе. Здание признали аварийным в 2014 году, жильцов должны были расселить до 31 декабря 2023 года. Но сегодня, 7 июня, в одной из квартир обвалился потолок.