Мэрия Омска выдала ключи от новых квартир жильцам помещений, где упал потолок

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Жители квартиры по адресу 7-й Кирпичный завод, 6 в которой обвалился потолок, уже получили ключи от нового жилья. Семья может жить в новой двухкомнатной квартире уже с сегодняшнего дня.
В администрации Омска оперативно отреагировали на происшествие с обвалившимся потолком в доме в Ленинском округе. Здание признали аварийным в 2014 году, жильцов должны были расселить до 31 декабря 2023 года. Но сегодня, 7 июня, в одной из квартир обвалился потолок.
«На данный момент квартиры для переселенцев уже приобретены, но в еще строящемся доме. Поэтому жильцам, где произошло обрушение балки, была оперативно предложена альтернатива», — рассказали в департаменте жилищной политики администрации Омска.
Помещение, в котором они проживали, муниципальное, поэтому омичам была предложена квартира для постоянного проживания из муниципального фонда.
С предложенным вариантом семья согласилась, готовы к переезду. Подписан договор хранения и выданы ключи. За департаментом жилищной политики администрации города Омска остается оформление договора социального найма.