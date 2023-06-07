Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Изображение материала

Мэрия Омска выдала ключи от новых квартир жильцам помещений, где упал потолок

7 июня 2023, 11:55
Фото: 1MI
Иллюстрация
Потолок обвалился в одном из многоквартирных домов 7 июня.

Жители квартиры по адресу 7-й Кирпичный завод, 6 в которой обвалился потолок, уже получили ключи от нового жилья. Семья может жить в новой двухкомнатной квартире уже с сегодняшнего дня.

В администрации Омска оперативно отреагировали на происшествие с обвалившимся потолком в доме в Ленинском округе. Здание признали аварийным в 2014 году, жильцов должны были расселить до 31 декабря 2023 года. Но сегодня, 7 июня, в одной из квартир обвалился потолок.

«На данный момент квартиры для переселенцев уже приобретены, но в еще строящемся доме. Поэтому жильцам, где произошло обрушение балки, была оперативно предложена альтернатива», — рассказали в департаменте жилищной политики администрации Омска.

Помещение, в котором они проживали, муниципальное, поэтому омичам была предложена квартира для постоянного проживания из муниципального фонда.

С предложенным вариантом семья согласилась, готовы к переезду. Подписан договор хранения и выданы ключи. За департаментом жилищной политики администрации города Омска остается оформление договора социального найма.

#Омск#Аварийное жилье#Мэрия Омска#Мэрия#Квартира#Расселение#Общество#Город#Евгений Игишев
Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
В Омске улицу на Левом берегу намерены называть в честь «Авангарда»
Сегодня, 12:00