Из-за проблем с водой в Омской области обустроят еще одну водопроводную сеть

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Вот уже несколько дней жители нескольких муниципальных районов сидят без воды в аномальную жару. В минэнерго Омской области объясняют, что дефицит возник из-за того, что местные жители стали активно поливать огороды. Вследствие этого запасы в резервуарах чистой воды практически иссякли.
Следователи в связи с этим решили провести проверку. Они оценивают сложившуюся ситуацию по статье УК РФ «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения».
Сегодня же, 7 июня, в пресс-службе «Омскоблводопровода» рассказали о том, что в Азовском районе будет проложена дополнительная водопроводная сеть. Ее оборудуют на трассе водоснабжения «Поповка-Сосновка». Общая протяженность составит четыре км. Кроме того, будет организован капремонт участка сети водопровода к улице Рабочая в селе Азово. Работы проведут на 260 м.
«Уже подходят к завершению работы по устройству дополнительной нитки водопроводной сети к многоквартирным домам по бульвару Дружбы в с. Азово, что позволит улучшить водоснабжение в том числе и для жителей Сегезбай», — уточняют в пресс-центре предприятия.
Чтобы планы реализовались, гендиректор «Омскооблводопровода» Дмитрий Кремер заключил с администрацией района договор. Муниципалитет в рамках контракта закупит «трубную продукцию» протяженностью шесть км для ремонта аварийных участков. Работы начнутся в ближайшие дни.
Пока что жители Азовского и других районов получают воду по определенному графику. Однако возникает сложность при наборе, потому что ее включают на короткие промежутки. У некоторых при этом вода не идет вообще, сообщили в СУ СК РФ по Омской области.