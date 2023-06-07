Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Изображение материала

Из-за проблем с водой в Омской области обустроят еще одну водопроводную сеть

7 июня 2023, 13:05
Фото: пресс-служба «Омскоблводопровода»
Правда, работы будут организованы только в одном муниципальном районе.

Вот уже несколько дней жители нескольких муниципальных районов сидят без воды в аномальную жару. В минэнерго Омской области объясняют, что дефицит возник из-за того, что местные жители стали активно поливать огороды. Вследствие этого запасы в резервуарах чистой воды практически иссякли.

Следователи в связи с этим решили провести проверку. Они оценивают сложившуюся ситуацию по статье УК РФ «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения».

Фото: пресс-служба «Омскоблводопровода»

Сегодня же, 7 июня, в пресс-службе «Омскоблводопровода» рассказали о том, что в Азовском районе будет проложена дополнительная водопроводная сеть. Ее оборудуют на трассе водоснабжения «Поповка-Сосновка». Общая протяженность составит четыре км. Кроме того, будет организован капремонт участка сети водопровода к улице Рабочая в селе Азово. Работы проведут на 260 м.

«Уже подходят к завершению работы по устройству дополнительной нитки водопроводной сети к многоквартирным домам по бульвару Дружбы в с. Азово, что позволит улучшить водоснабжение в том числе и для жителей Сегезбай», — уточняют в пресс-центре предприятия.

Чтобы планы реализовались, гендиректор «Омскооблводопровода» Дмитрий Кремер заключил с администрацией района договор. Муниципалитет в рамках контракта закупит «трубную продукцию» протяженностью шесть км для ремонта аварийных участков. Работы начнутся в ближайшие дни.

Пока что жители Азовского и других районов получают воду по определенному графику. Однако возникает сложность при наборе, потому что ее включают на короткие промежутки. У некоторых при этом вода не идет вообще, сообщили в СУ СК РФ по Омской области.

В аномальную жару 11 районов Омской области остались без воды
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Жалобы#Омскоблводопровод#Вода#Проблемы с водой#Подача воды#Новости#Омская область
Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
В Омске улицу на Левом берегу намерены называть в честь «Авангарда»
Сегодня, 12:00