Из-за проблем с водой в Омской области обустроят еще одну водопроводную сеть

Сегодня же, 7 июня, в пресс-службе «Омскоблводопровода» рассказали о том, что в Азовском районе будет проложена дополнительная водопроводная сеть. Ее оборудуют на трассе водоснабжения «Поповка-Сосновка». Общая протяженность составит четыре км. Кроме того, будет организован капремонт участка сети водопровода к улице Рабочая в селе Азово. Работы проведут на 260 м.