Истек срок. Один из ассистентов генменеджера «Авангарда» Курьянова покинул свой пост

Известно, что он покинул клуб по истечению срока контракта. При этом у генерального менеджера Антона Курьянова есть другие ассистенты — Рашид Хабибулин и Евгений Забуга. Сам же Курьянов заступил на пост не так давно, в конце апреля этого года. Контракт с ним клуб заключил на два года.