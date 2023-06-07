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Истек срок. Один из ассистентов генменеджера «Авангарда» Курьянова покинул свой пост

7 июня 2023, 10:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске один из ассистентов генменеджера «Авангарда» Курьянова покинул свой пост

Информация об этом появилась в официальном сообществе хоккейного клуба.

В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» рассказали об очередных кадровых изменениях в руководстве. Так, 46-летний Юрий Кузьменков больше не является ассистентом генерального менеджера.

Фото: ХК "Авангард"

Известно, что он покинул клуб по истечению срока контракта. При этом у генерального менеджера Антона Курьянова есть другие ассистенты — Рашид Хабибулин и Евгений Забуга. Сам же Курьянов заступил на пост не так давно, в конце апреля этого года. Контракт с ним клуб заключил на два года.

Ранее стало известно, кто занял пост директора хоккейной академии «Авангард» после внезапной смерти Евгения Хацея.

В омской хоккейной Академии «Авангард» назначили нового директора
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Спорт#ХК Авангард#Ассистент#Авангард#Антон Курьянов#Контракт
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