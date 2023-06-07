Истек срок. Один из ассистентов генменеджера «Авангарда» Курьянова покинул свой пост

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
В пресс-службе хоккейного клуба «Авангард» рассказали об очередных кадровых изменениях в руководстве. Так, 46-летний Юрий Кузьменков больше не является ассистентом генерального менеджера.
Известно, что он покинул клуб по истечению срока контракта. При этом у генерального менеджера Антона Курьянова есть другие ассистенты — Рашид Хабибулин и Евгений Забуга. Сам же Курьянов заступил на пост не так давно, в конце апреля этого года. Контракт с ним клуб заключил на два года.
Ранее стало известно, кто занял пост директора хоккейной академии «Авангард» после внезапной смерти Евгения Хацея.