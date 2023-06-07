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«Газпромнефть-СМ» представила свои разработки на международном форуме горнодобытчиков

7 июня 2023, 07:40
Фото: Александр Никольский
«Газпромнефть-смазочные материалы» поделилась успешным опытом разработки и применения специализированных масел с участниками международной выставки «Уголь и Майнинг России — 2023».

Компания представила линейку современной высококачественной продукции, созданной для горнодобывающей техники в собственном Научно-исследовательском центре, оснащение которого не имеет аналогов в России. Площадку крупнейшего отраслевого форума «Уголь и Майнинг России — 2023» посетили представители более 500 предприятий добывающей промышленности из 15 стран мира.

Многокомпонентные рецептуры масел «Газпромнефть-СМ» разработаны с учетом высоких нагрузок горнодобывающей техники и различных климатических зон эксплуатации оборудования. Специализированный продукт Gazpromneft Grease Nord Moly создан на самом современном синтетическом базовом масле и содержит дисульфид молибдена, что позволяет надежно защищать механизмы от износа при температурах от — 50 до +120 °C. Также современные смазочные материалы обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и благодаря высоким моюще-диспергирующим свойствам минимизируют отложения взвеси горных пород в узлах экскаваторов, бульдозеров и самосвалов. «Газпромнефть-СМ» является основным поставщиком смазочных материалов для крупнейших компаний горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ, продукция компании соответствует самым высоким российским и мировым стандартам качества.

Также в рамках форума специалисты «Газпромнефть-СМ» продемонстрировали участникам работу мобильного комплекса и единственного в России цифрового сервиса по предиктивной диагностике смазочных материалов и оборудования G-Lab. Программное обеспечение, созданное на основе технологии искусственного интеллекта, сейчас применяется на 20 производственных площадках ведущих горнодобывающих предприятий страны.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Для специализированной техники и оборудования добывающей отрасли в ассортименте „Газпромнефть-СМ“ представлено более 60 наименований современных смазочных материалов. Мы не только обеспечиваем партнеров высокотехнологичными и качественными маслами, но и тщательно анализируем их работу на производственных площадках. Именно это позволяет специалистам „Газпромнефть-СМ“ совершенствовать существующие рецептуры и создавать масла с уникальными свойствами, не имеющими аналогов на российском и мировом рынках».

#Бизнес#Экономика#Промышленность#Омск#Омская область#Нефть
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