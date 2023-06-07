«Газпромнефть-СМ» представила свои разработки на международном форуме горнодобытчиков

Многокомпонентные рецептуры масел «Газпромнефть-СМ» разработаны с учетом высоких нагрузок горнодобывающей техники и различных климатических зон эксплуатации оборудования. Специализированный продукт Gazpromneft Grease Nord Moly создан на самом современном синтетическом базовом масле и содержит дисульфид молибдена, что позволяет надежно защищать механизмы от износа при температурах от — 50 до +120 °C. Также современные смазочные материалы обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками и благодаря высоким моюще-диспергирующим свойствам минимизируют отложения взвеси горных пород в узлах экскаваторов, бульдозеров и самосвалов. «Газпромнефть-СМ» является основным поставщиком смазочных материалов для крупнейших компаний горнодобывающей отрасли в России и странах СНГ, продукция компании соответствует самым высоким российским и мировым стандартам качества.