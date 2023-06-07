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Гастроэнтеролог предупреждает об опасных симптомах воспаления кишечника

7 июня 2023, 07:21
Сергей Вялов, кандидат медицинских наук и специалист по гастроэнтерологии и гепатологии, поделился информацией о опасных симптомах воспаления кишечника и объяснил, как их отличить от синдрома раздраженного кишечника (СРК), пишет Pravda.Ru.

Врач рекомендует обратить внимание на такие признаки, как покраснение, жар, боль и отек, которые могут указывать на воспаление кишечника. Он также подчеркнул важность обращения к любому дискомфорту в животе. Если присутствует боль, но нет признаков жара, отека или покраснения, вероятнее всего, это связано с синдромом раздраженного кишечника.

Вялов отметил, что синдром раздраженного кишечника является функциональным нарушением, не связанным с воспалением. Хотя он не является смертельным, люди могут страдать от него. Однако со временем плохая моторика может привести к развитию воспаления.

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