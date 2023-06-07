Гастроэнтеролог предупреждает об опасных симптомах воспаления кишечника

Врач рекомендует обратить внимание на такие признаки, как покраснение, жар, боль и отек, которые могут указывать на воспаление кишечника. Он также подчеркнул важность обращения к любому дискомфорту в животе. Если присутствует боль, но нет признаков жара, отека или покраснения, вероятнее всего, это связано с синдромом раздраженного кишечника.