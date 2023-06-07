Гастроэнтеролог предупреждает об опасных симптомах воспаления кишечника

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Врач рекомендует обратить внимание на такие признаки, как покраснение, жар, боль и отек, которые могут указывать на воспаление кишечника. Он также подчеркнул важность обращения к любому дискомфорту в животе. Если присутствует боль, но нет признаков жара, отека или покраснения, вероятнее всего, это связано с синдромом раздраженного кишечника.
Вялов отметил, что синдром раздраженного кишечника является функциональным нарушением, не связанным с воспалением. Хотя он не является смертельным, люди могут страдать от него. Однако со временем плохая моторика может привести к развитию воспаления.