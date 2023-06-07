ДТП в Копейске: один погибший при столкновении автомобилей

В Копейске, в районе дома № 15/1 на улице Вдовина, произошло столкновение двух автомобилей лоб в лоб. В результате инцидента автомобиль Chevrolet Niva съехал в водоем, и водитель погиб.