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ДТП в Копейске: один погибший при столкновении автомобилей

7 июня 2023, 07:38
В Копейске, в районе дома № 15/1 на улице Вдовина, произошло столкновение двух автомобилей лоб в лоб. В результате инцидента автомобиль Chevrolet Niva съехал в водоем, и водитель погиб.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, водитель автомобиля Suzuki была госпитализирована, а ее 62-летний пассажир не пострадал. Водитель Chevrolet Niva скончался на месте происшествия, пишет ФедералПресс.

Водителем Niva был 67-летний мужчина, который выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водителем автомобиля Suzuki оказалась 50-летняя женщина.

Сотрудники ГИБДД на данный момент расследуют обстоятельства произошедшего.

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