ДТП в Копейске: один погибший при столкновении автомобилей

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По информации пресс-службы Госавтоинспекции, водитель автомобиля Suzuki была госпитализирована, а ее 62-летний пассажир не пострадал. Водитель Chevrolet Niva скончался на месте происшествия, пишет ФедералПресс.
Водителем Niva был 67-летний мужчина, который выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водителем автомобиля Suzuki оказалась 50-летняя женщина.
Сотрудники ГИБДД на данный момент расследуют обстоятельства произошедшего.