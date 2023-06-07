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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Диетолог предупреждает о возможном ожирении от неправильного завтрака

7 июня 2023, 07:23
Лиза Янг, диетолог, подчеркнула, что завтрак является наиболее важным приемом пищи, поскольку организм просыпается и требует энергии. Однако некоторые продукты, которые кажутся полезными, могут привести к ожирению, пишет Pravda.Ru.

Многие люди начинают свой день с чашки горячего кофе. Диетолог рекомендует пить любимый напиток без добавления сахара, сиропов и сливок.

Она отметила, что в одной порции напитка может содержаться до 400 калорий из-за добавок. Такая привычка может привести к абдоминальному ожирению, что является вредным для здоровья.

Вместо жирных сливок, Лиза Янг советует добавлять миндальное или обезжиренное молоко, чтобы избежать набора лишнего веса.

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