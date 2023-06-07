Диетолог предупреждает о возможном ожирении от неправильного завтрака

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Многие люди начинают свой день с чашки горячего кофе. Диетолог рекомендует пить любимый напиток без добавления сахара, сиропов и сливок.
Она отметила, что в одной порции напитка может содержаться до 400 калорий из-за добавок. Такая привычка может привести к абдоминальному ожирению, что является вредным для здоровья.
Вместо жирных сливок, Лиза Янг советует добавлять миндальное или обезжиренное молоко, чтобы избежать набора лишнего веса.