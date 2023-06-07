Девятилетний мальчик погиб при пожаре на Ленинском проспекте Москвы

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Причина возгорания пока не установлена, однако одной из версий является неисправность электропроводки. Прокуратура сообщила, что в результате пожара погиб девятилетний мальчик, а также есть пострадавшие, включая несовершеннолетних, пишет rtvi.com.
По предварительным данным, шесть человек были госпитализированы, включая четверо детей. Следственный комитет России отметил, что более 8 жильцов были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.
СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновникам произошедшего может грозить до двух лет лишения свободы.