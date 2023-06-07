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Девятилетний мальчик погиб при пожаре на Ленинском проспекте Москвы

7 июня 2023, 07:10
В результате пожара в квартире на шестом этаже жилого дома на Ленинском проспекте в Москве, девятилетний мальчик погиб. По информации столичной прокуратуры, еще несколько человек, включая детей, получили ранения.

Причина возгорания пока не установлена, однако одной из версий является неисправность электропроводки. Прокуратура сообщила, что в результате пожара погиб девятилетний мальчик, а также есть пострадавшие, включая несовершеннолетних, пишет rtvi.com.

По предварительным данным, шесть человек были госпитализированы, включая четверо детей. Следственный комитет России отметил, что более 8 жильцов были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.

СК сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Виновникам произошедшего может грозить до двух лет лишения свободы.

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