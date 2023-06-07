Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области достигло 62 человек

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В настоящее время 42 человека находятся в медицинских учреждениях. Трагическим следствием употребления этого алкогольного напитка стало умерщвление 20 человек. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое или средней степени тяжести.
Напомним, что по последним данным количество отравившихся в нескольких регионах России достигло 90 человек. Среди пострадавших была одна беременная женщина и четверо детей. Трагический итог состоит в 29 погибших.