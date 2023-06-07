Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области достигло 62 человек

7 июня 2023, 07:25
В пресс-службе Министерства здравоохранения Ульяновской области сообщили, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в регионе выросло до 62 человек, пишет Pravda.Ru.

В настоящее время 42 человека находятся в медицинских учреждениях. Трагическим следствием употребления этого алкогольного напитка стало умерщвление 20 человек. Состояние пострадавших оценивается врачами как тяжелое или средней степени тяжести.

Напомним, что по последним данным количество отравившихся в нескольких регионах России достигло 90 человек. Среди пострадавших была одна беременная женщина и четверо детей. Трагический итог состоит в 29 погибших.

Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
Омская фирма выплатит 290 тысяч за плохой стройконтроль парка «Калач на Оми»
Сегодня, 05:54