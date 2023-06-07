Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области достигло 62 человек

В пресс-службе Министерства здравоохранения Ульяновской области сообщили, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в регионе выросло до 62 человек, пишет Pravda.Ru.