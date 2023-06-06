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Житель Канады в одиночку отбился от двух грабителей

6 июня 2023, 19:22
В провинции Квебек, Канада, житель в одиночку отбился от двух грабителей, которые пытались проникнуть в его дом. Инцидент зафиксировала система видеонаблюдения, а кадры опубликовал TVA Nouvelles.

Преступники в черных костюмах ворвались на территорию частного дома около двух часов ночи и попытались проникнуть внутрь. Хозяин заметил их и начал бороться с ними, пишет 360tv.ru.

На видеокадрах с системы наблюдения видно, как мужчина бросается на атакующих и выгоняет их из своего дома. Злоумышленники успели похитить только сумку сестры хозяина. В результате стычки мужчина получил несколько ударов в лицо.

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