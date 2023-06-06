Житель Канады в одиночку отбился от двух грабителей

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Преступники в черных костюмах ворвались на территорию частного дома около двух часов ночи и попытались проникнуть внутрь. Хозяин заметил их и начал бороться с ними, пишет 360tv.ru.
На видеокадрах с системы наблюдения видно, как мужчина бросается на атакующих и выгоняет их из своего дома. Злоумышленники успели похитить только сумку сестры хозяина. В результате стычки мужчина получил несколько ударов в лицо.