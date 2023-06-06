Закрытые окна на ночь могут помочь снизить уровень холестерина, говорят исследователи

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Исследователи обнаружили, что ночной сон при закрытом окне может предотвратить повышение холестерина в крови. По словам специалистов, когда окна закрыты, в помещении становится тише, что позволяет снизить количество раздражителей, пишет iz.ru.
Мозг особенно чувствителен к шуму во время сна, и громкие звуки в ночное время могут вызывать у него стресс. В результате организм начинает вырабатывать кортизол и другие гормоны, которые могут повысить уровень холестерина и кровяное давление.
Ученые отметили, что стресс, связанный с громкими звуками во время сна, имеет свои корни в образе жизни наших предков, которые реагировали на такие звуки как на опасный сигнал.
В связи с этим ученые рекомендуют закрывать окна на ночь, чтобы отключиться от уличной суматохи. Это особенно важно для жителей городов, чье жилье находится вблизи шумных автодорог. Это простое действие может помочь людям справиться со стрессом и улучшить качество сна.