Врач разъясняет: как отличить старческую деменцию от простых капризов

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Деменция представляет собой органические изменения мозга, вызванные проблемами сосудов, которые обычно усиливаются различными факторами, такими как алкоголь, диабет и высокий сахар.
Старческая деменция проявляется дезориентацией по времени, пространству и людям, а первым признаком развивающейся деменции могут быть капризы и вредность. Также пожилые люди с деменцией компенсируют отсутствие собственной энергии за счет близких, часто нажимая на их эмоциональные кнопки.
Родственникам рекомендуется не спорить и не доказывать, а проявлять эмоциональное общение и понимание, так как дементные больные не могут воспринимать логические доводы.