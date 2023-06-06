Врач разъясняет: как отличить старческую деменцию от простых капризов

Старческая деменция проявляется дезориентацией по времени, пространству и людям, а первым признаком развивающейся деменции могут быть капризы и вредность. Также пожилые люди с деменцией компенсируют отсутствие собственной энергии за счет близких, часто нажимая на их эмоциональные кнопки.