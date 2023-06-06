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Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Врач разъясняет: как отличить старческую деменцию от простых капризов

6 июня 2023, 07:24
Кира Форестер, учредитель и директор сети пансионатов для пожилых людей «Уют и гармония», объяснила, что такое деменция и ее связь с капризами пожилых людей. Она подчеркнула, что любая форма слабоумия является деменцией, а Альцгеймер является ее конкретным видом.

Деменция представляет собой органические изменения мозга, вызванные проблемами сосудов, которые обычно усиливаются различными факторами, такими как алкоголь, диабет и высокий сахар.

Старческая деменция проявляется дезориентацией по времени, пространству и людям, а первым признаком развивающейся деменции могут быть капризы и вредность. Также пожилые люди с деменцией компенсируют отсутствие собственной энергии за счет близких, часто нажимая на их эмоциональные кнопки.

Родственникам рекомендуется не спорить и не доказывать, а проявлять эмоциональное общение и понимание, так как дементные больные не могут воспринимать логические доводы.

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