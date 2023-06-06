В центре Омска сдают в аренду два земельных участка для первых платных парковок

Второй участок площадью 1359 кв. м — с кадастровым номером 55:36:040103:3309 — расположен по улице Арктической. Арендная плата за него в год составит 304,7 тысяч рублей (начальная цена). В качестве задатка депархитектуры просит внести 152,35 тысяч рублей.