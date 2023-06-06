В центре Омска сдают в аренду два земельных участка для первых платных парковок

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
Стало известно, где в Омске появятся первые платные парковки. Департамент архитектуры и градостроительства объявил торги по аренде двух земельных участков, которые предназначены для размещения парковок — как платных, так и бесплатных.
Первый — с кадастровым номером 55:36:040117:3051 — находится по улице Газетный переулок. Его площадь составляет 1368 кв. м. Ежегодная плата за аренду земли составляет 306,2 тысячи рублей (это начальная цена), в качестве задатка необходимо внести 153,1 тысячи рублей.
Второй участок площадью 1359 кв. м — с кадастровым номером 55:36:040103:3309 — расположен по улице Арктической. Арендная плата за него в год составит 304,7 тысяч рублей (начальная цена). В качестве задатка депархитектуры просит внести 152,35 тысяч рублей.
Оба участка можно арендовать сроком на пять лет. Заявки от потенциальных арендаторов принимают до 5 июля. Итоги обещают подвести 10 июля.
По словам начальника управления землеустройства депархитектуры Ольги Филатовой, для размещения стоянок автомобилей рассматривалась возможность вовлечения в оборот земельных участков, которые освободились после сноса аварийного жилья.
Напомним, о внедрении платных парковок на территории Омска начали говорить еще в апреле 2023 года. Тогда подготовили правила создания и использования платных парковок на дорогах общего пользования регионального и муниципального значения. Владелец парковки сможет сам определять стоимость стоянки на платных местах.