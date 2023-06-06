В Словакии состоялось открытие бюста Александра Пушкина

Posted Вчера, 14:58
Published Вчера, 14:58
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Дипломаты посольства приняли участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в населенном пункте Алекшинце, что находится в 12 километрах от Нитры, пишет Общественная служба новостей.
Участие в мероприятии приняли около 70 человек, по данным посольства. Организацией торжества занималось общественное объединение «Славица». Победители конкурса чтецов получили от организаторов красочное издание сказок Пушкина с переводом на словацкий язык.
6 июня каждый год в России и по всему миру отмечается День русского языка в честь рождения Александра Пушкина.