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Posted Вчера, 14:58

Published Вчера, 14:58

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

В Словакии состоялось открытие бюста Александра Пушкина

6 июня 2023, 14:58
В рамках празднования 224-й годовщины рождения Александра Пушкина, русского поэта, вторник стал свидетелем открытия бюста в его честь недалеко от словацкого города Нитра, как сообщает пресс-служба посольства России в Словакии.

Дипломаты посольства приняли участие в церемонии открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину в населенном пункте Алекшинце, что находится в 12 километрах от Нитры, пишет Общественная служба новостей.

Участие в мероприятии приняли около 70 человек, по данным посольства. Организацией торжества занималось общественное объединение «Славица». Победители конкурса чтецов получили от организаторов красочное издание сказок Пушкина с переводом на словацкий язык.

6 июня каждый год в России и по всему миру отмечается День русского языка в честь рождения Александра Пушкина.

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