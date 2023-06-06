В Словакии состоялось открытие бюста Александра Пушкина

В рамках празднования 224-й годовщины рождения Александра Пушкина, русского поэта, вторник стал свидетелем открытия бюста в его честь недалеко от словацкого города Нитра, как сообщает пресс-служба посольства России в Словакии.