В результате отравления сидром в Ульяновской области погибли еще два человека

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Таким образом, общее число жертв от отравления алкогольным напитком достигло 18 человек, а количество пострадавших составляет 51 человек, пишет Pravda.Ru.
Информация о случаях отравления сидром начала поступать в понедельник, 5 июня, и затронула жителей Самарской и Ульяновской областей. Также были зарегистрированы два случая отравления в Удмуртии.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело, и подозреваемым является предприниматель из Самарской области. Предварительная информация указывает на то, что при производстве напитка был использован метиловый спирт вместо этилового.