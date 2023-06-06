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Published Сегодня, 08:15

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Updated Сегодня, 08:17

В результате отравления сидром в Ульяновской области погибли еще два человека

6 июня 2023, 08:15
В пресс-службе Министерства здравоохранения Ульяновской области сообщили о двух новых смертельных случаях, связанных с отравлением контрафактным сидром.

Таким образом, общее число жертв от отравления алкогольным напитком достигло 18 человек, а количество пострадавших составляет 51 человек, пишет Pravda.Ru.

Информация о случаях отравления сидром начала поступать в понедельник, 5 июня, и затронула жителей Самарской и Ульяновской областей. Также были зарегистрированы два случая отравления в Удмуртии.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело, и подозреваемым является предприниматель из Самарской области. Предварительная информация указывает на то, что при производстве напитка был использован метиловый спирт вместо этилового.

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