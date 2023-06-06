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В Омской области из-за дымящейся свалки в воздухе обнаружили букет опасных веществ

6 июня 2023, 08:41
Фото: Город55
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Возгорание случилось на минувших выходных, однако задымление все еще присутствует.

В прошлое воскресенье, 4 июня, начался пожар на самом крупном мусорном полигоне в регионе. Площадь свалки на территории Калачинского района составляет больше 90 га. С огнем было покончено в эти же сутки, на месте работали 20 машин, засыпая грунтом очаг возгорания.

Как рассказали в региональном минприроды, сегодня утром, 6 июня, на площадке еще было задымление. Накануне, 5 июня, на место происшествия выезжала передвижная эколаборатория, чтобы взять пробы атмосферного воздуха. Специалисты сделали замеры в первой точке в трех км от очага и зафиксировали сильное превышение сразу нескольких веществ.

Видео: телеграм-канал министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова

По ходу шлейфа были выявлены превышения ПДК диоксида азота — 1,1, сероводорода — 1,13, РМ2,5 — 1,29, РМ10 — 1,09 и фенола — 1,17. На второй точке в черте города Калачинск эколаборатория не выявила превышений ПДК. Сегодня в течение дня лаборатория проведет повторные замеры, сообщили в профильном министерстве.

Ранее в соцсетях очевидцы публиковали фотографии с места происшествия. В комментариях жители региона начали выдвигать версии о возможных причинах пожара. Кто-то предположил, что возгорание случилось из-за человеческого фактора. Пользователи призвали прокуратуру и следователей обратить внимание на эту ситуацию.

В Калачинском районе несколько часов горит свалка
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#Видео#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Новости#Омская область#Свалка#Пожары#Превышение ПДК#Вредные вещества#Экология#Минприроды
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