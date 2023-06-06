В Омской области из-за дымящейся свалки в воздухе обнаружили букет опасных веществ

В прошлое воскресенье, 4 июня, начался пожар на самом крупном мусорном полигоне в регионе. Площадь свалки на территории Калачинского района составляет больше 90 га. С огнем было покончено в эти же сутки, на месте работали 20 машин, засыпая грунтом очаг возгорания.