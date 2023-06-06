В Омской области днем внезапно перевернулось судно на Иртыше

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Происшествие на реке случилось вчера днем, 5 июня, примерно в 12:30. Маломерное судно опрокинулось во время маневрирования на территории Большереченского района. Омская транспортная прокуратура заинтересовалась этой ситуацией.
По информации представителей надзорного ведомства, никаких опасных последствий не произошло после опрокидывания. Пострадавших нет.
По факту случившегося была организована проверка. Сотрудники транспортной прокуратуры должны будут проверить, не нарушалась ли безопасность при использовании маломерного судна.
Ранее сотрудники ведомства запустили проверку из-за задержания авиарейса. Омские пассажиры ждали вылета в Екатеринбург порядка пяти часов.