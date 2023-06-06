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Published Сегодня, 05:25

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В Омской области днем внезапно перевернулось судно на Иртыше

6 июня 2023, 05:25
Фото: Город55
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Прокуратуре предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Происшествие на реке случилось вчера днем, 5 июня, примерно в 12:30. Маломерное судно опрокинулось во время маневрирования на территории Большереченского района. Омская транспортная прокуратура заинтересовалась этой ситуацией.

По информации представителей надзорного ведомства, никаких опасных последствий не произошло после опрокидывания. Пострадавших нет.

По факту случившегося была организована проверка. Сотрудники транспортной прокуратуры должны будут проверить, не нарушалась ли безопасность при использовании маломерного судна.

Ранее сотрудники ведомства запустили проверку из-за задержания авиарейса. Омские пассажиры ждали вылета в Екатеринбург порядка пяти часов.

Транспортная прокуратура заинтересовалась задержкой авиарейса Омск-Екатеринбург
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Маломерное судно#Судно#Транспортная прокуратура#Проверка прокуратуры#Река Иртыш
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