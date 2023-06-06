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В Омске распределили больше 500 площадок для парковки самокатов

6 июня 2023, 09:02
Фото: 1MI
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В прошлом году в бюджет города от размещения парковочных мест только от компании «Вуш» поступило 382 тысяч рублей. По прогнозам, в нынешнем году эта цифра должна вырасти до 570 тысяч.

В мэрии Омска 6 июня распределили 556 площадок в городе под парковку самокатов. В Кировском округе выделили 36 мест, в Ленинском — 46, в Центральном — 395, в Октябрьском — 13, в Советском — 66 мест. Общая площадь парковок составила больше 3,5 тысяч квадратных метров.

«В прошлом году в бюджет города от размещения парковочных мест только от компании ООО „Вуш“ поступило 382 тыс. руб., в текущем году прогнозный уровень поступления средств — 570 тыс. руб.», — рассказали в мэрии.

Также в администрации рассказали, что кикшеринговые компании должны будут отслеживать, где находятся их самокаты, и отправлять на парковки.

Ранее большинство омичей высказались за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч, а в региональной Госавтоинспекции рассказали, где можно кататься на самокатах.

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#Евгений Игишев#Самокат#Парковка#Мэрия#Мэрия Омска#Администрация#Общество#Город#Омск#Омская область
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