В Омске распределили больше 500 площадок для парковки самокатов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
В мэрии Омска 6 июня распределили 556 площадок в городе под парковку самокатов. В Кировском округе выделили 36 мест, в Ленинском — 46, в Центральном — 395, в Октябрьском — 13, в Советском — 66 мест. Общая площадь парковок составила больше 3,5 тысяч квадратных метров.
«В прошлом году в бюджет города от размещения парковочных мест только от компании ООО „Вуш“ поступило 382 тыс. руб., в текущем году прогнозный уровень поступления средств — 570 тыс. руб.», — рассказали в мэрии.
Также в администрации рассказали, что кикшеринговые компании должны будут отслеживать, где находятся их самокаты, и отправлять на парковки.
Ранее большинство омичей высказались за ограничение скорости электросамокатов до 15 км/ч, а в региональной Госавтоинспекции рассказали, где можно кататься на самокатах.