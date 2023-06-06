Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

Изображение материала

В Омске одобрили проект реконструкции дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт

6 июня 2023, 13:08
Фото: Город55
иллюстрация
Сегодня пришло положительное заключение экспертизы.

Сегодня, 6 июня, стало известно, что проект реконструкции автомобильной дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт получил положительное заключение госэкспертизы. Протяженность участка — 8,6 км. Стоимость работ составит порядка 31 млн рублей.

Застройщик — департамент строительства администрации Омска. Соответствующая информация появилась в едином государственном реестре заключений.

Подготовкой проектной документации занималось общество с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания», а также АО «Автодорпроект». Последним, кстати говоря, в равных долях владеют Дмитрий Дудко, Александр Вардугин и Александр Арбузов.

Напомним, что деньги выделили из бюджета Омска в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

В Омске для «Брусники» одобрили проект реконструкции дороги на улице Шаронова
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Дорога#Реконструкция#Экспертиза#Общество#Город#Дороги#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Сегодня, 05:29
Важно. Омичей предупреждают об опасном сидре, из-за которого погибли люди
Сегодня, 03:43
В Омской области из-за дымящейся свалки в воздухе обнаружили букет опасных веществ
Сегодня, 08:41
Омичка лишилась прав из-за «Мафии»
Сегодня, 09:28
В центре Омска сдают в аренду два земельных участка для первых платных парковок
Сегодня, 03:37
Забыли включить? Несколько домов в центре Омска остались без горячей воды
Сегодня, 12:02