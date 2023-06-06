В Омске одобрили проект реконструкции дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Сегодня, 6 июня, стало известно, что проект реконструкции автомобильной дороги по улице 10 лет Октября — Сыропятский тракт получил положительное заключение госэкспертизы. Протяженность участка — 8,6 км. Стоимость работ составит порядка 31 млн рублей.
Застройщик — департамент строительства администрации Омска. Соответствующая информация появилась в едином государственном реестре заключений.
Подготовкой проектной документации занималось общество с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания», а также АО «Автодорпроект». Последним, кстати говоря, в равных долях владеют Дмитрий Дудко, Александр Вардугин и Александр Арбузов.
Напомним, что деньги выделили из бюджета Омска в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».