В Омске одобрили проект реконструкции дороги по ул. 10 лет Октября — Сыропятский тракт

Подготовкой проектной документации занималось общество с ограниченной ответственностью «Сибирская трубопроводная строительная компания», а также АО «Автодорпроект». Последним, кстати говоря, в равных долях владеют Дмитрий Дудко, Александр Вардугин и Александр Арбузов.