В Омске начали поиски 12-летнего подростка с рисунком зайка на футболке

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили, что сегодня, 6 июня, около 12 часов дня 12-летний школьник вышел из дома на улице Чернышевского и не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Известно, что на момент ухода из дома он был одет в красную футболку с рисунком зайца спереди и надписью на английском языке, красные шорты с белыми лампасами и туфли темно-синего цвета.
Подростка уже разыскивают полицейские и волонтеры. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мальчика, просят связаться с поисковиками по телефону 8 999 470-10-08, 8-999-453-77-10 или позвонить в правоохранительные органы — 102.