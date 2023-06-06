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В Омске начали поиски 12-летнего подростка с рисунком зайка на футболке

6 июня 2023, 10:34
Фото: Город55
иллюстрация
Мальчик пропал сегодня, 6 июня.

В ПСО «ДоброСпас-Омск» сообщили, что сегодня, 6 июня, около 12 часов дня 12-летний школьник вышел из дома на улице Чернышевского и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Известно, что на момент ухода из дома он был одет в красную футболку с рисунком зайца спереди и надписью на английском языке, красные шорты с белыми лампасами и туфли темно-синего цвета.

Подростка уже разыскивают полицейские и волонтеры. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении мальчика, просят связаться с поисковиками по телефону 8 999 470-10-08, 8-999-453-77-10 или позвонить в правоохранительные органы — 102.

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#Ксения Карагодина#Омск#Поиск#Подросток#Пропал человек#Пропал ребенок#Пропал#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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