В Омске начали поиски 12-летнего подростка с рисунком зайка на футболке

Приметы пропавшего: рост 140 см, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Известно, что на момент ухода из дома он был одет в красную футболку с рисунком зайца спереди и надписью на английском языке, красные шорты с белыми лампасами и туфли темно-синего цвета.