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Published Сегодня, 06:14

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В Омске июньская жара побила температурный рекорд за последние 20 лет

6 июня 2023, 06:14
Фото: Город55
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Уже к концу недели температура воздуха в регионе будет снижаться.

Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала о рекордных температурах в начале июня на территории Омской области. В связи с аномальной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение, а также из-за пятого класса горимости.

В прошлое воскресенье, 4 июня, максимальная температура воздуха составила +35,5 градусов. Это стало абсолютным рекордом за последние несколько лет. Предыдущий синоптики фиксировали в 2004 году, когда столбик термометра показал +34,8 градусов.

За время наблюдений, начиная с 1900 года, максимальная температура воздуха в первой декаде июня в 1939 году повышалась до +36,8 градусов, в 1952 году до +36,1 градусов.

По словам Криворучко, в этом году среднесуточная температура воздуха с 1 июня выше климатической нормы на 10 градусов и больше. С сегодняшнего дня, 6 июня, по области пройдут небольшие дожди с грозами и порывистыми ветром, однако это несильно повлияет на ситуацию. В целом станет легче переносить жару, ведь температура воздуха понизится до +30 градусов.

В четверг, 8 июня, также ожидаются дожди. В этот день в регион придет долгожданная прохлада. Столбик термометра опустится до +20… +25 градусов, в северо-западных районах до +30. Вместе с тем жителей Омской области предупреждают о возможном граде.

Во вторую половину рабочей недели синоптики прогнозируют дождливую погоду, которая сохранится и в пятницу, 9 июня. В последующие дни температура воздуха начнет понижаться.

Еще пару дней. На Омскую область надвигаются дожди и долгожданное похолодание
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#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Общество#Погода#Погода в Омске
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