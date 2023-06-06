В Омске июньская жара побила температурный рекорд за последние 20 лет

По словам Криворучко, в этом году среднесуточная температура воздуха с 1 июня выше климатической нормы на 10 градусов и больше. С сегодняшнего дня, 6 июня, по области пройдут небольшие дожди с грозами и порывистыми ветром, однако это несильно повлияет на ситуацию. В целом станет легче переносить жару, ведь температура воздуха понизится до +30 градусов.