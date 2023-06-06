В Омске июньская жара побила температурный рекорд за последние 20 лет

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко рассказала о рекордных температурах в начале июня на территории Омской области. В связи с аномальной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение, а также из-за пятого класса горимости.
В прошлое воскресенье, 4 июня, максимальная температура воздуха составила +35,5 градусов. Это стало абсолютным рекордом за последние несколько лет. Предыдущий синоптики фиксировали в 2004 году, когда столбик термометра показал +34,8 градусов.
За время наблюдений, начиная с 1900 года, максимальная температура воздуха в первой декаде июня в 1939 году повышалась до +36,8 градусов, в 1952 году до +36,1 градусов.
По словам Криворучко, в этом году среднесуточная температура воздуха с 1 июня выше климатической нормы на 10 градусов и больше. С сегодняшнего дня, 6 июня, по области пройдут небольшие дожди с грозами и порывистыми ветром, однако это несильно повлияет на ситуацию. В целом станет легче переносить жару, ведь температура воздуха понизится до +30 градусов.
В четверг, 8 июня, также ожидаются дожди. В этот день в регион придет долгожданная прохлада. Столбик термометра опустится до +20… +25 градусов, в северо-западных районах до +30. Вместе с тем жителей Омской области предупреждают о возможном граде.
Во вторую половину рабочей недели синоптики прогнозируют дождливую погоду, которая сохранится и в пятницу, 9 июня. В последующие дни температура воздуха начнет понижаться.