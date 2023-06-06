В Омске пьяный водитель снес столб на улице Суворова

Водителя отвезли в больницу. У мужчины были признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался. На водителя завели административное дело. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.