В Омске пьяный водитель снес столб на улице Суворова

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Минувшей ночью, 6 июня, около 03:30 часов в Омске произошло ДТП с нетрезвым водителем, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace ехал по улице Суворова в сторону улицы Енисейской. В районе дома № 109 не справился с управлением и снес фонарный столб.
Водителя отвезли в больницу. У мужчины были признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался. На водителя завели административное дело. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.