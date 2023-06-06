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В Омске пьяный водитель снес столб на улице Суворова

6 июня 2023, 05:09
Фото: Госавтоинспекция Омской области
От удара столб упал на проезжую часть
Мужчину отвезли в больницу.

Минувшей ночью, 6 июня, около 03:30 часов в Омске произошло ДТП с нетрезвым водителем, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Полицейские установили, что 39-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace ехал по улице Суворова в сторону улицы Енисейской. В районе дома № 109 не справился с управлением и снес фонарный столб.

Водителя отвезли в больницу. У мужчины были признаки опьянения, однако от освидетельствования он отказался. На водителя завели административное дело. Теперь ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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#Евгений Игишев#Полиция#Пьяный водитель#Пьяный за рулем#Нетрезвый водитель#Происшествия#Омск#Омская область
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