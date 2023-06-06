В Минфине оценили размер дефицита бюджета за 5 месяцев

В то же время, расходы федерального бюджета за данный период, по предварительным данным, составили 13 229 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году. Таким образом, основываясь на предварительных данных, дефицит бюджета за пять месяцев 2023 года составил 3,41 триллиона рублей.