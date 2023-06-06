В Минфине оценили размер дефицита бюджета за 5 месяцев

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:17
Updated Сегодня, 19:17
По предварительной оценке, доходы составили 9818 миллиардов рублей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, поступление ключевых ненефтегазовых доходов у федерального бюджета и бюджетной системы имеет устойчивую положительную динамику. Об этом пишет 360tv.ru.
В то же время, расходы федерального бюджета за данный период, по предварительным данным, составили 13 229 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году. Таким образом, основываясь на предварительных данных, дефицит бюджета за пять месяцев 2023 года составил 3,41 триллиона рублей.