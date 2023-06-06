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Published Сегодня, 19:16

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

В Минфине оценили размер дефицита бюджета за 5 месяцев

6 июня 2023, 19:16
Оценка Министерства Финансов РФ показала дефицит федерального бюджета России за период с января по май в размере 3,41 триллиона рублей.

По предварительной оценке, доходы составили 9818 миллиардов рублей, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом, поступление ключевых ненефтегазовых доходов у федерального бюджета и бюджетной системы имеет устойчивую положительную динамику. Об этом пишет 360tv.ru.

В то же время, расходы федерального бюджета за данный период, по предварительным данным, составили 13 229 миллиардов рублей, что на 27% больше, чем в прошлом году. Таким образом, основываясь на предварительных данных, дефицит бюджета за пять месяцев 2023 года составил 3,41 триллиона рублей.

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