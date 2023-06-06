В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека погибли

Свидетель, цитируемый пабликом «Инцидент Екатеринбург», утверждает, что в легковом автомобиле находилась пожилая пара, мужчина скончался на месте, а женщина умерла позднее. Полиция проводит проверку, чтобы установить личности погибших. Водитель грузовика не пострадал. Движение на данном участке трассы было временно перекрыто после аварии, однако позже удалось открыть одну полосу с регулированием. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить причины ДТП. Информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала.