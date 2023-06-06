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В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека погибли

6 июня 2023, 07:48
В результате аварии с грузовиком на трассе Пермь — Екатеринбург под Первоуральском два человека погибли, а еще один был доставлен в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции Главного управления МВД по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено Сандеро» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво». Авария произошла возле кафе «Сбавь скорость», пишет ФедералПресс.

Свидетель, цитируемый пабликом «Инцидент Екатеринбург», утверждает, что в легковом автомобиле находилась пожилая пара, мужчина скончался на месте, а женщина умерла позднее. Полиция проводит проверку, чтобы установить личности погибших. Водитель грузовика не пострадал. Движение на данном участке трассы было временно перекрыто после аварии, однако позже удалось открыть одну полосу с регулированием. Полиция продолжает расследование, чтобы выяснить причины ДТП. Информация о возбуждении уголовного дела пока не поступала.

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