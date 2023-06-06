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Угрожает суховей. Омичей предупредили о грозе, граде и аномальной жаре

6 июня 2023, 13:38
Фото: Город55
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Синоптики предупредили о грозе, граде и аномальной жаре в Омской области

Суховей опасен для озимых культур в период цветения.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в дневное время 7 июня в регионе пройдут дожди с грозой. Кроме того, в отдельных районах прогнозируют град и усиление ветра порывами 17-22 м/с.

Однако 7 и 8 июня местами по Омской области все еще сохранится аномальная жара. Температура по-прежнему будет подниматься выше климатической нормы на 10 градусов и выше.

Также ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» уточняет, что с 31 мая по 2 июня в большинстве районов Омской области наблюдается опасное явление (АОЯ) «суховей». Этому поспособствовала жаркая и сухая погода (выше +25°, низкая влажность воздуха и ветер 7 м/с).

В Омске июньская жара побила температурный рекорд за последние 20 лет
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#Ксения Карагодина#Погода#Град#Дождь#Аномальная жара#Жара в Омске#Суховей#Обь-Иртышское УГМС#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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