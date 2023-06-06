Угрожает суховей. Омичей предупредили о грозе, граде и аномальной жаре

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Синоптики Обь-Иртышского УГМС сообщают, что в дневное время 7 июня в регионе пройдут дожди с грозой. Кроме того, в отдельных районах прогнозируют град и усиление ветра порывами 17-22 м/с.
Однако 7 и 8 июня местами по Омской области все еще сохранится аномальная жара. Температура по-прежнему будет подниматься выше климатической нормы на 10 градусов и выше.
Также ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» уточняет, что с 31 мая по 2 июня в большинстве районов Омской области наблюдается опасное явление (АОЯ) «суховей». Этому поспособствовала жаркая и сухая погода (выше +25°, низкая влажность воздуха и ветер 7 м/с).