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Published Сегодня, 05:08

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Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику

6 июня 2023, 05:08
Фото: Город55
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Жители районов Омской области будут получать воду по графику

Водных ресурсов стало не хватать из-за обильных поливов огородов, но случились и повреждения на водопроводных сетях.

Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко рассказал о том, как ведомство собирается решать проблему с отсутствием воды сразу в нескольких муниципальных районах. В министерстве разработали график подачи воды, но при необходимости может быть организован и подвоз.

Как сообщил Шнипко, критическая ситуация возникла из-за массовых поливов в засушливую погоду. Запасы в резервуарах чистой воды практически иссякли. Министр также отметил, что в жару воду из колонок в первую очередь надо брать для приготовления еды и бытовых нужд, а не для полива огородов.

График подачи воды в г. Исилькуль и Исилькульский район с 6 по 10 июня:

  • д. Гофнунгсталь, д. Пучково, с. Маргенау, д. Ивановка, д. Николайполь, п. Боевой, п. Южный — с 06:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 21:00
  • д. Петровка — с 06:00 до 09:00, с 18:00 до 21:00
  • с. Солнцевка — с 08:30 до 11:30, с 19:00 до 22:00
  • п. Лесной — с 07:00 до 09:00, с 19:00 до 21:00
  • НС ЦРБ — с 08:00 до 09:30, с 12:00 до 13:30, с 17:30 до 19:00
  • НС ЛПДС, НС Жд больница, НС ПМК-108 — с 06:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 21:00

Телефон ЕДДС: 8 (381-73) 21-642 или 8-913-675-8900.

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Фото: Город55

График подачи воды в р. п. Москаленки и Москаленский район с 6 по 10 июня:

  • с. Гольбштадт, с. Клаус, с. Розенталь, с. Надеждовка, д. Нейфельд, с. Алексеевка — с 05:00 до 23:00
  • р. п. Москаленки — с 05:00 до 14:00, с 17:00 до 23:00

Телефон ЕДДС: 8(381-74) 22-525.

График подачи воды в р. п. Марьяновка с 6 по 10 июня:

  • р. п. Марьяновка — с 05:00 до 22:00

Телефоны ЕДДС: 8 (381-68) 21-498.

График подачи воды в р. п. Любино с 6 по 10 июня:

  • р. п. Любино — с 06:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00

Телефоны ЕДДС: 8(381-75)21-985.

График подачи воды в г. Называевск с 6 по 10 июня:

  • г. Называевск — с 05:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 22:00

Телефоны ЕДДС: 8(381-61)21-717.

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Фото: Город55

График подачи воды в Одесский район с 6 по 8 июня:

  • с. Желанное, Орехово, Цветково — с 06:00 до 24:00
  • с. Одесское — с 06:00 до 24:00
  • с. Побочино — с 06:00 до 24:00
  • с. Благодаровка — с 06:00 до 24:00
    с. Славгородка — с 06:00 до 24:00
  • Детский оздоровительный лагерь — с 06:00 до 24:00

Телефоны ЕДДС: 8(381-59) 21-530.

График подачи воды в Шербакульский район с 5 по 6 июня:

  • р. п. Шербакуль — с 07:00 до 09:00, с 12:00 до 14:00, с 19:00 до 22:00
  • с. Изюмовка — с 12:00 до 19:00

Телефоны ЕДДС: 8(381-77) 21-226.

В это время бригады «Омскоблводопровода» устраняют повреждения на водопроводных сетях Называевского, Азовского, Таврического, Марьяновского, Полтавского и Любинского районов. Аварии случились из-за перепадов давления, рассказал глава минэнерго в своем телеграм-канале.

Вопросы по водоснабжению можно задать по телефону 729-302 (Центральная диспетчерская служба) или 35-78-06 (Единая дежурно-диспетчерская служба регионального министерства энергетики и ЖКК).

Ситуация SOS! Проблема с отсутствием воды оказалась массовой для омских районов
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#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Общество#Жалобы#Водоснабжение#Водопровод#Подача воды#Минэнерго Омской области#График подачи воды
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