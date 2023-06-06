Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко рассказал о том, как ведомство собирается решать проблему с отсутствием воды сразу в нескольких муниципальных районах. В министерстве разработали график подачи воды, но при необходимости может быть организован и подвоз.
Как сообщил Шнипко, критическая ситуация возникла из-за массовых поливов в засушливую погоду. Запасы в резервуарах чистой воды практически иссякли. Министр также отметил, что в жару воду из колонок в первую очередь надо брать для приготовления еды и бытовых нужд, а не для полива огородов.
График подачи воды в г. Исилькуль и Исилькульский район с 6 по 10 июня:
Телефон ЕДДС: 8 (381-73) 21-642 или 8-913-675-8900.
График подачи воды в р. п. Москаленки и Москаленский район с 6 по 10 июня:
Телефон ЕДДС: 8(381-74) 22-525.
График подачи воды в р. п. Марьяновка с 6 по 10 июня:
Телефоны ЕДДС: 8 (381-68) 21-498.
График подачи воды в р. п. Любино с 6 по 10 июня:
Телефоны ЕДДС: 8(381-75)21-985.
График подачи воды в г. Называевск с 6 по 10 июня:
Телефоны ЕДДС: 8(381-61)21-717.
График подачи воды в Одесский район с 6 по 8 июня:
Телефоны ЕДДС: 8(381-59) 21-530.
График подачи воды в Шербакульский район с 5 по 6 июня:
Телефоны ЕДДС: 8(381-77) 21-226.
В это время бригады «Омскоблводопровода» устраняют повреждения на водопроводных сетях Называевского, Азовского, Таврического, Марьяновского, Полтавского и Любинского районов. Аварии случились из-за перепадов давления, рассказал глава минэнерго в своем телеграм-канале.
Вопросы по водоснабжению можно задать по телефону 729-302 (Центральная диспетчерская служба) или 35-78-06 (Единая дежурно-диспетчерская служба регионального министерства энергетики и ЖКК).