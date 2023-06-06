Удобства по часам. Жители Омской области будут получать воду по графику

Как сообщил Шнипко, критическая ситуация возникла из-за массовых поливов в засушливую погоду. Запасы в резервуарах чистой воды практически иссякли. Министр также отметил, что в жару воду из колонок в первую очередь надо брать для приготовления еды и бытовых нужд, а не для полива огородов.