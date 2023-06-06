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Теперь до конца июня. В Омской области продлили запрет на посещение лесов

6 июня 2023, 08:47
Фото: Город55
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Ограничение на посещение лесов в Омской области продлили до конца июня

Запрет действует с апреля.

Омские власти продлили запрет на посещение лесов в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации сегодня, 6 июня.

Согласно приказу запрет действует на следующих территориях:

  • с 7 по 25 июня (Большереченский, Исилькульский, Калачинский, Крутинский, Любинский, Муромцевский, Называевский, Омский, Саргатский, Степной, Тюкалинский, Черлакское лесничество и Тарское лесничество в Колосовском районе);
  • с 9 по 28 июня (Большеуковский, Васисский, Знаменский, Седельниковский, Тевризский, Усть-Ишимское лесничество и Тарское в Тарском районе).

Отметим, что в леса запрещено въезжать на машинах. Кроме того, нельзя устраивать пешие прогулки, а также выжигать хворост, сухую траву и порубочные остатки.

Напомним, что запрет ввели еще 25 апреля, а после продлили до 6–8 июня.

Пока под запретом. В Омской области продлили ограничение на посещение лесов
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#Ксения Карагодина#Лес#Запрет#Указ#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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