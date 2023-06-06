Теперь до конца июня. В Омской области продлили запрет на посещение лесов

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Омские власти продлили запрет на посещение лесов в целях обеспечения пожарной безопасности. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации сегодня, 6 июня.
Согласно приказу запрет действует на следующих территориях:
Отметим, что в леса запрещено въезжать на машинах. Кроме того, нельзя устраивать пешие прогулки, а также выжигать хворост, сухую траву и порубочные остатки.
Напомним, что запрет ввели еще 25 апреля, а после продлили до 6–8 июня.