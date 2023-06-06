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Сотни тысяч россиян пробежали полумарафон «ЗаБег. РФ»

6 июня 2023, 07:56
Сотни тысяч россиян присоединились к полумарафону «ЗаБег.РФ» 4 июня, который стартовал в десятках городов по всей стране. В соревнованиях приняли участие не только спортсмены, но и журналисты из «Известий» — Мурад Магомедов и Владислав Тамошаускас.

Участники полумарафона преодолевали различные дистанции в зависимости от своей подготовки: юниоры бежали 1 км, новички — 5 км, любители — 10 км, а профессионалы справились с 20 км, как отметил Магомедов из Махачкалы.

Одна из участниц в Красноярске поделилась, что приняла участие, чтобы ощутить летнее настроение, праздник и радость, а также протестировать свою выносливость. Другая спортсменка отметила, что бег стал для нее зависимостью, а самое сложное — это преодолеть первый шаг и встать с дивана, но затем бежать становится источником удовольствия.

Участие в полумарафоне стало для многих граждан России семейной традицией, приносящей энергию и заряд. Как поделилась одна из участниц из Красноярска, это уже стало для их семьи семейным праздником.

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