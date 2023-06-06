Сотни тысяч россиян пробежали полумарафон «ЗаБег. РФ»

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Участники полумарафона преодолевали различные дистанции в зависимости от своей подготовки: юниоры бежали 1 км, новички — 5 км, любители — 10 км, а профессионалы справились с 20 км, как отметил Магомедов из Махачкалы.
Одна из участниц в Красноярске поделилась, что приняла участие, чтобы ощутить летнее настроение, праздник и радость, а также протестировать свою выносливость. Другая спортсменка отметила, что бег стал для нее зависимостью, а самое сложное — это преодолеть первый шаг и встать с дивана, но затем бежать становится источником удовольствия.
Участие в полумарафоне стало для многих граждан России семейной традицией, приносящей энергию и заряд. Как поделилась одна из участниц из Красноярска, это уже стало для их семьи семейным праздником.