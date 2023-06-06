Сотни тысяч россиян пробежали полумарафон «ЗаБег. РФ»

Одна из участниц в Красноярске поделилась, что приняла участие, чтобы ощутить летнее настроение, праздник и радость, а также протестировать свою выносливость. Другая спортсменка отметила, что бег стал для нее зависимостью, а самое сложное — это преодолеть первый шаг и встать с дивана, но затем бежать становится источником удовольствия.