Роспотребнадзор: Опасный сидр «Мистер сидр» вызывает отравления и смерть

Posted Вчера, 14:42
Published Вчера, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Информация об этом была опубликована в telegram-канале Роспотребнадзора. Ситуацию лично контролирует глава ведомства, Анна Попова, пишет Общественная служба новостей.
Ранее было известно о 18 случаях отравления с летальным исходом в Ульяновской области, а также двух случаях в Самарской области и госпитализации нескольких людей. Все эти случаи связаны с употреблением разливного сидра, произведенного в Самарской области. Экспертиза показала наличие опасных примесей метанола и этилбутирата в поддельном напитке, как сообщило Управление МВД по Ульяновской области.