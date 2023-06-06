Роспотребнадзор: Опасный сидр «Мистер сидр» вызывает отравления и смерть

Ранее было известно о 18 случаях отравления с летальным исходом в Ульяновской области, а также двух случаях в Самарской области и госпитализации нескольких людей. Все эти случаи связаны с употреблением разливного сидра, произведенного в Самарской области. Экспертиза показала наличие опасных примесей метанола и этилбутирата в поддельном напитке, как сообщило Управление МВД по Ульяновской области.