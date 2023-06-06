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Posted Вчера, 14:42

Published Вчера, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Роспотребнадзор: Опасный сидр «Мистер сидр» вызывает отравления и смерть

6 июня 2023, 14:42
Роспотребнадзор призывает граждан быть бдительными при покупке слабоалкогольных напитков и незамедлительно сообщать о продаже продукции «Мистер сидр» в органы ведомства.

Информация об этом была опубликована в telegram-канале Роспотребнадзора. Ситуацию лично контролирует глава ведомства, Анна Попова, пишет Общественная служба новостей.

Ранее было известно о 18 случаях отравления с летальным исходом в Ульяновской области, а также двух случаях в Самарской области и госпитализации нескольких людей. Все эти случаи связаны с употреблением разливного сидра, произведенного в Самарской области. Экспертиза показала наличие опасных примесей метанола и этилбутирата в поддельном напитке, как сообщило Управление МВД по Ульяновской области.

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