Путин наградил Прилепина орденом Мужества

Posted Сегодня, 20:12
Published Сегодня, 20:12
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
Награду посмертно получил соратник Прилепина Александр Шубин, который погиб при покушении на жизнь писателя в Нижегородской области в мае. Об этом пишет 360tv.ru.
Как отмечено в указе президента, мужество и самоотверженность писателя были проявлены при исполнении гражданского долга. В результате атаки на автомобиль, в котором находились Прилепин и Шубин, сработало взрывное устройство.
В течение долгого времени Прилепин и Шубин служили в составе батальона Росгвардии «Оплот».