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Путин наградил Прилепина орденом Мужества

6 июня 2023, 20:12
Президент России Владимир Путин присвоил писателю Захару Прилепину орден Мужества за проявленное гражданское мужество и самоотверженность.

Награду посмертно получил соратник Прилепина Александр Шубин, который погиб при покушении на жизнь писателя в Нижегородской области в мае. Об этом пишет 360tv.ru.

Как отмечено в указе президента, мужество и самоотверженность писателя были проявлены при исполнении гражданского долга. В результате атаки на автомобиль, в котором находились Прилепин и Шубин, сработало взрывное устройство.

В течение долгого времени Прилепин и Шубин служили в составе батальона Росгвардии «Оплот».

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