Пожар в двухквартирном доме в Карталинском районе унёс жизнь мужчины

В результате пожара, который произошел в двухквартирном доме в Карталинском районе, один мужчина погиб. Ему не удалось выбраться из горящего помещения. Огонь быстро распространился, охватив значительную площадь здания.