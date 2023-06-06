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Пожар в двухквартирном доме в Карталинском районе унёс жизнь мужчины

6 июня 2023, 07:50
В результате пожара, который произошел в двухквартирном доме в Карталинском районе, один мужчина погиб. Ему не удалось выбраться из горящего помещения. Огонь быстро распространился, охватив значительную площадь здания.

По информации пресс-службы Главного управления МЧС Челябинской области, в результате пожара была полностью уничтожена кровля дома площадью 90 квадратных метров. Перекрытие дома на площади 50 квадратных метров и стены дома на площади 100 квадратных метров получили повреждения, пишет ФедералПресс.

На тушение пожара были привлечены 11 человек и 3 единицы техники. Пожарным удалось локализовать огонь и предотвратить его распространение на соседние строения. Полиция проводит расследование, чтобы установить причину возгорания.

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