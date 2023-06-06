ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и Воскресенский сквер. Какие еще парки обустроят в 2024 году

Ранее Город55 сообщал, какие территории облагородят и приведут в порядок в 2023 году. Также в Омске возле Октябрьского моста начали возводить новый сквер. Бульвар будет состоять из двух аллей с каскадом площадей, скамейками, газонами, цветниками и светильниками. На перепадах высот обустроят лестницы и пандус.