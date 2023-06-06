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ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ и Воскресенский сквер. Какие еще парки обустроят в 2024 году

6 июня 2023, 06:49
Фото: Город55
Парк культуры и отдыха будут обустраивать в несколько этапов

Омичам рассказали, какие парки и скверы благоустроят в следующем году

В Исилькуле, Калачинске и Таре отремонтируют пешеходные зоны.

В правительстве Омской области подвели итоги голосования за благоустройство объектов по программе «Жилье и городская среда» в 2024 году. Подробности рассказал сегодня, 6 июня, врио губернатора Виталий Хоценко.

«В следующем году благоустроим объекты-победители: в Исилькуле — пешеходная зона по ул. Пригородная, в Калачинске — пешеходная зона по ул. Смирнова, в Таре — пешеходная зона по ул. Транспортная. В Красном Яре продолжим преображать улицу Октябрьская. А в Омске начнем поэтапно благоустраивать наш большой парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, аллею братьев Сазоновых, Выставочный и Воскресенский скверы», — сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Ранее Город55 сообщал, какие территории облагородят и приведут в порядок в 2023 году. Также в Омске возле Октябрьского моста начали возводить новый сквер. Бульвар будет состоять из двух аллей с каскадом площадей, скамейками, газонами, цветниками и светильниками. На перепадах высот обустроят лестницы и пандус.

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