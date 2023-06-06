Персональный тренер опровергает мифы о похудении

«Этот миф возник из-за того, что эти продукты обладают высокой калорийностью, и их легко переедать. Люди могут иметь ощущение, что они ели немного, но по калориям это оказывается много. Однако эти продукты сами по себе не вызывают прискорбного набора жира. Они лишь повышают уровень сахара в крови. Высокий уровень сахара стимулирует высвобождение инсулина, но это не влияет на набор веса. Если мы употребляем эти продукты в пределах нашей калорийности, они не вызывают набора веса», — объяснила эксперт.