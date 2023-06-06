Персональный тренер опровергает мифы о похудении

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Медведева считает ошибочным совет полностью исключать определенные категории продуктов при борьбе с лишним весом. Она утверждает, что жирные, сладкие и мучные продукты можно включать в рацион.
«Этот миф возник из-за того, что эти продукты обладают высокой калорийностью, и их легко переедать. Люди могут иметь ощущение, что они ели немного, но по калориям это оказывается много. Однако эти продукты сами по себе не вызывают прискорбного набора жира. Они лишь повышают уровень сахара в крови. Высокий уровень сахара стимулирует высвобождение инсулина, но это не влияет на набор веса. Если мы употребляем эти продукты в пределах нашей калорийности, они не вызывают набора веса», — объяснила эксперт.
Медведева призывает обращать внимание на общую калорийность пищи и подчеркивает, что правильное питание должно быть основано на балансе и контроле калорийного баланса.