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Отправили под домашний арест. Омичу грозит до 10 лет за телефонное мошенничество

6 июня 2023, 07:37
Фото: 1MI
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Телефонный мошенник из Омска обманул местного жителя на 1 млн рублей

Потерпевшему сообщили ложные сведения о ДТП, в которое якобы попал его родственник.

В Омске на местного жителя завели уголовное дело за телефонное мошенничество, сообщили 6 июня в пресс-службе Куйбышевского районного суда. Ему может грозить до 10 лет колонии.

По предварительным данным, фигурант познакомился в мессенджере с неизвестным. Злоумышленники распределили роли в преступной мошеннической схеме. Один из фигурантов звонил на стационарный телефон потерпевшему и представлялся его родственником, якобы попавшим в ДТП. Второй же выдавал себя за сотрудника полиции. Им удалось убедить доверчивого омича передать 1 миллион рублей, чтобы уладить ситуацию с аварией.

Подозреваемый, в том числе, приезжал в квартиру потерпевшего, чтобы забрать деньги. На время следствия его отправили под домашний арест.

За первые 5 месяцев 2023 года в Омской области зарегистрировали 2 388 случаев телефонного мошенничества. Общая сумма ущерба составила 279,3 млн рублей.

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