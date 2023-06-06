Отправили под домашний арест. Омичу грозит до 10 лет за телефонное мошенничество

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Омске на местного жителя завели уголовное дело за телефонное мошенничество, сообщили 6 июня в пресс-службе Куйбышевского районного суда. Ему может грозить до 10 лет колонии.
По предварительным данным, фигурант познакомился в мессенджере с неизвестным. Злоумышленники распределили роли в преступной мошеннической схеме. Один из фигурантов звонил на стационарный телефон потерпевшему и представлялся его родственником, якобы попавшим в ДТП. Второй же выдавал себя за сотрудника полиции. Им удалось убедить доверчивого омича передать 1 миллион рублей, чтобы уладить ситуацию с аварией.
Подозреваемый, в том числе, приезжал в квартиру потерпевшего, чтобы забрать деньги. На время следствия его отправили под домашний арест.
За первые 5 месяцев 2023 года в Омской области зарегистрировали 2 388 случаев телефонного мошенничества. Общая сумма ущерба составила 279,3 млн рублей.