Отправили под домашний арест. Омичу грозит до 10 лет за телефонное мошенничество

По предварительным данным, фигурант познакомился в мессенджере с неизвестным. Злоумышленники распределили роли в преступной мошеннической схеме. Один из фигурантов звонил на стационарный телефон потерпевшему и представлялся его родственником, якобы попавшим в ДТП. Второй же выдавал себя за сотрудника полиции. Им удалось убедить доверчивого омича передать 1 миллион рублей, чтобы уладить ситуацию с аварией.