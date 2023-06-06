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Омский застройщик Коновалов построит магазин на 24-й Северной

6 июня 2023, 10:54
Фото: 1MI
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Проект прошел экспертизу.

В Омске на пересечении улиц 24-я Северная и Совхозная построят магазин. Работы проведет индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов.

Проект подготовило ООО «Проектный институт „Новые технологии“» и ООО «Проектно-строительная компания „Остов“». Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий 6 июня выдало ООО «Базис».

В конце апреля предприниматель также получил положительное заключение на проект магазина на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная.

Отметим, что строительство магазинов для Коновалова — не новая деятельность. В 2020-м бизнесмен судился с департаментом имущественных отношений городской администрации. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Омской области.

В своем иске Евгений Коновалов просил признать незаконным отказ депимущества предоставить предпринимателю земельный участок с кадастровым номером 55:36:080101:3403 в аренду без проведения торгов. На участке площадью 1000 квадратных метров разрешалось построить магазин товаров первой необходимости.

Коновалов как раз-таки ранее и начал возводить на улице Завертяева магазин, но не успел завершить работы. В итоге суд встал на сторону бизнесмена и удовлетворил его требования.

В Омске предприниматель Евгений Коновалов построит магазин на 28-й Северной
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#Евгений Игишев#Магазин#Строительство#Бизнес#Проект#Экспертиза#Омск#Омская область
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