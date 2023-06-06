Омский застройщик Коновалов построит магазин на 24-й Северной

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
В Омске на пересечении улиц 24-я Северная и Совхозная построят магазин. Работы проведет индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов.
Проект подготовило ООО «Проектный институт „Новые технологии“» и ООО «Проектно-строительная компания „Остов“». Положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий 6 июня выдало ООО «Базис».
В конце апреля предприниматель также получил положительное заключение на проект магазина на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная.
Отметим, что строительство магазинов для Коновалова — не новая деятельность. В 2020-м бизнесмен судился с департаментом имущественных отношений городской администрации. Дело рассматривалось в Арбитражном суде Омской области.
В своем иске Евгений Коновалов просил признать незаконным отказ депимущества предоставить предпринимателю земельный участок с кадастровым номером 55:36:080101:3403 в аренду без проведения торгов. На участке площадью 1000 квадратных метров разрешалось построить магазин товаров первой необходимости.
Коновалов как раз-таки ранее и начал возводить на улице Завертяева магазин, но не успел завершить работы. В итоге суд встал на сторону бизнесмена и удовлетворил его требования.