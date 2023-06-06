Омичка лишилась прав из-за «Мафии»

Через два дня эта же дама со своим знакомым, как указано в материалах дела, обнаружила на ветровом стекле своего авто записку, в которой говорилось, что она, мол, поцарапала чужую машину. Пара осмотрела Mazda, не нашла никаких повреждений и позвонила по номеру телефона, который был прописан на бумаге.