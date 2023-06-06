Омичка лишилась прав из-за «Мафии»

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
На целый год переквалифицируется в пешехода жительница Омска, которая покинула место ДТП, за что по решению суда была лишена прав. Свою лепту в эту историю внесла популярная игра «Мафия». Рассказываем как.
Все началось с того, что утром 2 марта омичка на своей Mazda CX5 выезжала с парковки у дома на улице Пригородной, 21 и задела соседский Mitsubishi. Вот что рассказала женщина в суде.
«При выезде с парковочного места из-за стоявших автомобилей мне пришлось несколько раз двигаться вперед-назад, после чего я смогла выехать вправо вперед. По зеркалам я убедилась, что никого не задела, да и датчики парктроника, которые у моего автомобиля очень чувствительные, не сработали. Каких-то звуков столкновения я не слышала, сигнализация на автомобиле потерпевшего не сработала. К тому же в тот момент на парковке стоял мужчина, что видно на записях камер видеонаблюдения, и он никак не среагировал, значит, никакого столкновения не было», — заявила нарушительница.
Через два дня эта же дама со своим знакомым, как указано в материалах дела, обнаружила на ветровом стекле своего авто записку, в которой говорилось, что она, мол, поцарапала чужую машину. Пара осмотрела Mazda, не нашла никаких повреждений и позвонила по номеру телефона, который был прописан на бумаге.
«Потерпевший предложил подъехать на парковку, но в этот момент я направлялась на игру „Мафия“, потому ответила, что сегодня не получится, но могу встретиться завтра. После чего мы уехали», — пояснила женщина.
Как прошла игра в «Мафию», история умалчивает, но в тот же вечер омичке позвонил уже инспектор ГИБДД и обвинил ее в совершении ДТП и оставлении места происшествия. Тогда же силовики осмотрели оба автомобиля, а 7 марта на диске колеса автомобиля нарушительницы нашли повреждения, после чего была назначена экспертиза.
Что касается потерпевшего, то, по его словам, он заметил царапины на передней части переднего бампера. Затем через старшую по дому получил доступ к записям камер видеонаблюдения, на которых и увидел, как Mazda при выезде с парковки задевает диском заднего колеса его машину.
«Оставил записку на стекле с номером моего телефона. Позвонил мужчина, я ему все объяснил, но он дерзко ответил, что пока не пришлю видео, обсуждать нечего. Переслал ему видео и фото, противная сторона прислала фото своего автомобиля, от встречи отказались, заявив, что на их автомобиле якобы нет повреждений. Только после этого я и обратился в полицию», — объяснил суду потерпевший.
В суде были заслушаны показания инспектора ГИБДД, который пояснил, что нашел на колесе Mazda потертости и следы краски синего цвета, которая совпадала с цветом Mitsubishi, да и само столкновение видно на видео. Эти выводы подтвердил и эксперт.
После таких доказательств у суда не осталось сомнений в виновности любительницы игры в «Мафию», и наказанием за оставление места ДТП стало лишение прав на один год. А ведь потенциально был шанс решить все миром, но «мирные жители засыпают, просыпается мафия…»