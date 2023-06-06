Настойки, которые помогают укрепить больное сердце: рекомендации специалиста

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Однако, при заболеваниях сердца для улучшения местного кровообращения тканей могут быть использованы некоторые препараты из группы «кардиометаболиков», а также настойки боярышника и ландыша.
Кондрахин отметил, что препараты магния и калия также могут быть рекомендованы медиками, однако необходимо быть осторожными с калием, так как избыток этого элемента может нанести вред организму.
Он также подчеркнул, что определенные продукты, такие как орехи и рыба, могут оказывать положительное влияние на работу больного сердца. Например, омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют улучшению жирового обмена и работе с плохим холестерином. Кардиолог также отметил полезность омега-6 и витаминов группы Е.