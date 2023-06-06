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Настойки, которые помогают укрепить больное сердце: рекомендации специалиста

6 июня 2023, 07:30
Врач-кардиолог Андрей Кондрахин в интервью Pravda.Ru развенчал распространенный миф о настойках, которые могут укрепить уже здоровое сердце. Он подчеркнул, что физическая нагрузка является ключевым фактором в улучшении состояния сердца.

Однако, при заболеваниях сердца для улучшения местного кровообращения тканей могут быть использованы некоторые препараты из группы «кардиометаболиков», а также настойки боярышника и ландыша.

Кондрахин отметил, что препараты магния и калия также могут быть рекомендованы медиками, однако необходимо быть осторожными с калием, так как избыток этого элемента может нанести вред организму.

Он также подчеркнул, что определенные продукты, такие как орехи и рыба, могут оказывать положительное влияние на работу больного сердца. Например, омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют улучшению жирового обмена и работе с плохим холестерином. Кардиолог также отметил полезность омега-6 и витаминов группы Е.

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