Настойки, которые помогают укрепить больное сердце: рекомендации специалиста

Он также подчеркнул, что определенные продукты, такие как орехи и рыба, могут оказывать положительное влияние на работу больного сердца. Например, омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбе, способствуют улучшению жирового обмена и работе с плохим холестерином. Кардиолог также отметил полезность омега-6 и витаминов группы Е.