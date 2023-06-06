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Кондуктор пыталась высадить из автобуса омичку, которой стало плохо из-за жары

6 июня 2023, 05:56
Фото: Город55
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За пассажирку заступился водитель автобуса.

В редакцию Города55 обратилась омичка и рассказала, что ее сестру пытались высадить из автобуса. Инцидент произошел вчера днем, 5 июня, на маршруте №119.

«В транспорте ей стало плохо, успела достать нашатырь и отключилась. Жара, все понимают, что нелегко переносится. Пришла в себя и кондуктор предложила ей выйти на ближайшей остановке. Потом перешла на крик, говоря: „Я не хочу за вас отвечать и по судам ходить, если что-то случится!“ Это вообще как понимать», — сообщила омичка.

За женщину заступилась пассажирка и водитель автобуса, спросили не нужно ли вызвать скорую помощь. Но этого не понадобилось.

Теперь омичка планирует обратиться в департамент транспорта администрации Омска.

Ранее Город55 рассказывал, как водитель автобуса угрожал 16-летней пассажирке из-за неоплаченного проезда, а после и вовсе отказался выпускать юную пассажирку из салона. К расследованию инцидента подключилась прокуратура.

В Омске водитель автобуса угрожал 16-летней девушке за безбилетный проезд
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#Евгений Игишев#Транспорт#Кондуктор#Аномальная жара#Автобус#Омск#Происшествия
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