Из-за грозы на севере Омской области загорелся лес

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что в Знаменском и Тарском районах загорелся лес. В ведомстве уточнили, что в Тарском районе возгорание локализовано.
Оказалось, что причиной пожара в Знаменском районе стала гроза. Кроме того, возгорание произошло на отдаленном труднодоступном участке. В данный момент 35 человек и 13 единиц техники продолжают тушить пожар.
«Минполосы прокладывают гусеничными тракторами, сейчас туда направляется также танкетка, приобретенная лесхозом по нацпроекту. Пожар в основном низовой, беглый, слабой интенсивности», — пояснили в ведомстве.
Напомним, что ограничение на посещение лесов в Омской области решено продлить до конца июня. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.