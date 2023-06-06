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Из-за грозы на севере Омской области загорелся лес

6 июня 2023, 12:19
Фото: Город55
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Пожар тушат вручную в сильную жару.

Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что в Знаменском и Тарском районах загорелся лес. В ведомстве уточнили, что в Тарском районе возгорание локализовано.

Оказалось, что причиной пожара в Знаменском районе стала гроза. Кроме того, возгорание произошло на отдаленном труднодоступном участке. В данный момент 35 человек и 13 единиц техники продолжают тушить пожар.

«Минполосы прокладывают гусеничными тракторами, сейчас туда направляется также танкетка, приобретенная лесхозом по нацпроекту. Пожар в основном низовой, беглый, слабой интенсивности», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что ограничение на посещение лесов в Омской области решено продлить до конца июня. Соответствующий указ появился на портале правовой информации.

Теперь до конца июня. В Омской области продлили запрет на посещение лесов
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#Ксения Карагодина#Лесной пожар#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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