Изъято 83 тысячи литров контрафактного алкоголя в Новокузнецке

В результате проверки складов была обнаружена нелегальная алкогольная и спиртосодержащая продукция, общей стоимостью свыше 12 миллионов рублей, пишет ФедералПресс. Оказалось, что эта продукция хранилась без необходимой информации о ее обороте. Владельцы алкоголя не зарегистрировали продукцию в единой государственной автоматизированной информационной системе, отвечающей за учет объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.