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Изъято 83 тысячи литров контрафактного алкоголя в Новокузнецке

6 июня 2023, 07:46
В Новокузнецке было проведено значительное изъятие контрафактного алкоголя, составившее около 83 тысяч литров. Об этом сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по региону.

В результате проверки складов была обнаружена нелегальная алкогольная и спиртосодержащая продукция, общей стоимостью свыше 12 миллионов рублей, пишет ФедералПресс. Оказалось, что эта продукция хранилась без необходимой информации о ее обороте. Владельцы алкоголя не зарегистрировали продукцию в единой государственной автоматизированной информационной системе, отвечающей за учет объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Весь контрафакт был изъят и передан на хранение уполномоченному представителю АО «Росспиртпром». В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности за незаконные действия.

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