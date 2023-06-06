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HR-директор рассказал, как подготовится к собеседованию

6 июня 2023, 08:27
HR-директор Нина Митрохова рассказала «Известиям», что приглашение на собеседование с потенциальным работодателем не гарантирует трудоустройство, но можно повысить свои шансы, учитывая несколько важных аспектов.

Эксперт поделилась советами о том, как успешно подготовиться к собеседованию, пишет газета «Известия».

Она подчеркнула, что приглашение на собеседование означает, что резюме привлекло внимание работодателя, и его будут внимательно изучать. Митрохова посоветовала еще раз просмотреть резюме, обратив внимание на структуру, полноту информации, качество и наличие ошибок.

HR-директор отметила, что рекрутеры всегда обращают внимание на опыт работы и достижения кандидата, поэтому рекомендуется давать более подробное описание опыта, указывать свои функции и ключевые достижения.

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