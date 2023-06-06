HR-директор рассказал, как подготовится к собеседованию

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Эксперт поделилась советами о том, как успешно подготовиться к собеседованию, пишет газета «Известия».
Она подчеркнула, что приглашение на собеседование означает, что резюме привлекло внимание работодателя, и его будут внимательно изучать. Митрохова посоветовала еще раз просмотреть резюме, обратив внимание на структуру, полноту информации, качество и наличие ошибок.
HR-директор отметила, что рекрутеры всегда обращают внимание на опыт работы и достижения кандидата, поэтому рекомендуется давать более подробное описание опыта, указывать свои функции и ключевые достижения.