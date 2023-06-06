HR-директор рассказал, как подготовится к собеседованию

Она подчеркнула, что приглашение на собеседование означает, что резюме привлекло внимание работодателя, и его будут внимательно изучать. Митрохова посоветовала еще раз просмотреть резюме, обратив внимание на структуру, полноту информации, качество и наличие ошибок.