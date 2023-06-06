Геннадий Долматов наградил лучших социальных работников Омского района

Сегодня, 6 июня, глава муниципалитета Геннадий Долматов вручил лучшим социальным работникам Омского района почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки районного, регионального и даже федерального значения. Так, благодарности министерства труда и соцзащиты РФ была удостоена Светлана Вострикова — социальный педагог реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Всего различные награды получили 36 человек.