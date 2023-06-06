Геннадий Долматов наградил лучших социальных работников Омского района

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Сегодня, 6 июня, глава муниципалитета Геннадий Долматов вручил лучшим социальным работникам Омского района почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки районного, регионального и даже федерального значения. Так, благодарности министерства труда и соцзащиты РФ была удостоена Светлана Вострикова — социальный педагог реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Всего различные награды получили 36 человек.
О событии Геннадий Долматов сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Сегодня к профессиональному празднику наградили лучших социальных работников Омского района. Все вы, уважаемые социальные работники, с невероятной самоотдачей и трудолюбием помогаете людям, дарите им сердечное тепло и надежду. Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, чуткость вот те качества, которыми вы обладаете. Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло!» — написал чиновник.
На территории пригорода находится несколько учреждений, подведомственных районному управлению министерства труда и соцразвития региона. Среди них комплексный центр социального обслуживания населения, МФЦ, реабилитационный центр для детей-инвалидов, Пушкинский психоневрологический дом-интернат и Большекулачинский специальный дом-интернат ля престарелых и инвалидов. По данным ведомства, всего в системе соцзащиты района занято 922 сотрудника.