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Геннадий Долматов наградил лучших социальных работников Омского района

6 июня 2023, 11:04
Фото: администрация Омского района
Церемония была приурочена ко Дню социального работника, который отмечается в России 8 июня.

Сегодня, 6 июня, глава муниципалитета Геннадий Долматов вручил лучшим социальным работникам Омского района почетные грамоты, благодарственные письма и нагрудные знаки районного, регионального и даже федерального значения. Так, благодарности министерства труда и соцзащиты РФ была удостоена Светлана Вострикова — социальный педагог реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Всего различные награды получили 36 человек.

О событии Геннадий Долматов сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Сегодня к профессиональному празднику наградили лучших социальных работников Омского района. Все вы, уважаемые социальные работники, с невероятной самоотдачей и трудолюбием помогаете людям, дарите им сердечное тепло и надежду. Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, чуткость вот те качества, которыми вы обладаете. Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло!» — написал чиновник.

На территории пригорода находится несколько учреждений, подведомственных районному управлению министерства труда и соцразвития региона. Среди них комплексный центр социального обслуживания населения, МФЦ, реабилитационный центр для детей-инвалидов, Пушкинский психоневрологический дом-интернат и Большекулачинский специальный дом-интернат ля престарелых и инвалидов. По данным ведомства, всего в системе соцзащиты района занято 922 сотрудника.

#Общество#Важное#Омский район#Омская область
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